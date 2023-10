Sempre me pareceu algo fantasioso o valor do retorno financeiro apontado para a Jornada Mundial da Juventude. Recordo-me de ouvir Carlos Moedas falar em centenas de milhões de euros, creio que 400 milhões, sem se perceberem bem os cálculos. Ao longo dos seis dias do evento, hotéis, comércio, restauração contrariaram o otimismo e a confirmação chega agora: a taxa de ocupação na hotelaria em Lisboa foi de 77%, muito distante das previsões, que apontavam para 91%. Na Área Metropolitana de Lisboa, a taxa subiu para 85%, mas inferior aos 89% esperados. Os preços médios também ficaram aquém do que se previa. Resumindo, foram atirados uns milhões para o ar e siga a Marinha, que amanhã já ninguém se lembra, nem quanto custou trazer o Papa Francisco nem qual foi o retorno financeiro.









Tem razão o presidente da Câmara de Lisboa quando afirma, como ontem, nas cerimónias oficiais do 5 de Outubro, que “a política tem de voltar a ser vista, vivida e sentida pelas pessoas” e que “há um vazio capturado pelos ativismos radicais”. Mas é a falta de transparência, a propaganda política e a demagogia que afastam eleitores de eleitos, fomentando a desconfiança, o descrédito e o afastamento dos cidadãos. A JMJ é apenas um exemplo e nem sequer o mais grave, mas não deixa de ser significativo.