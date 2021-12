Tendo os vírus a capacidade para mudar e criar novas variantes para tentar sobreviver e ser eternos, enquanto os países ricos não promoverem uma campanha de vacinação eficaz nos países pobres de África, América Latina ou Ásia, o risco de sermos infetados por uma nova estirpe permanece. E até é possível esgotar todas as letras do alfabeto grego para batizar as mutações.









Portugal, com mais de 85% da população vacinada, já deveria ter uma imunidade de grupo que o livrasse de grandes dramas. Mas com o emergir da Ómicron, que em poucas semanas se tornou a variante dominante, milhares de famílias vacinadas não conseguiram ter um Natal normal.

Há que ter prudência, mas não convém entrar em pânico. A Ómicron multiplica-se rapidamente, mas os dados de internamentos hospitalares são do nível de uma gripe e os óbitos são apenas uma parcela do que era há um ano.





É possível haver precaução e alguma normalidade. Fechar discotecas no Ano Novo ou obrigar pessoas vacinadas a fazer teste para ir a um restaurante parecem medidas exageradas. Temos de aprender a lidar com o vírus que, tudo indica, continuará a andar por aí, mesmo depois desta pandemia acabar.