Não é a mera indignação que nos leva a esta condecoração do Presidente da República a um empresário que está na lista dos devedores ao Fisco. Na verdade, qualquer um lá pode ir parar. Basta um pequeno tropeção nos caminhos, nem sempre fáceis, da vida para lá ir parar. O ponto não está tanto aí, ainda que não seja irrelevante.Sem qualquer juízo de valor quanto à pessoa, trata-se de um empresário que está em litigância com o Fisco e que, no fim, pode até ganhar a causa, ainda que esta demore até à eternidade, como acontece hoje nos tribunais administrativos e fiscais, o maior escândalo da Justiça portuguesa. O ponto está na fraqueza das instituições e no sinal negativo que se dá para uma sociedade castigada pela carga fiscal. O processo como se chega a uma condecoração, mesmo que à mais básica, é quase anedótico. Basta uma proposição de alguém socialmente respeitado para levar a carta a Garcia. Basta acreditar na sugestão e não atravessar o rio em busca de escrutínio.