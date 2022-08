A final, Sérgio Figueiredo só queria salvar-nos do horrível monstro chamado Ministério das Finanças. Ia atacar os burocratas entrincheirados no Excel, que rebentam com a reputação de qualquer pobre ministro. Ia resgatar Medina das garras do monstro a que chama ‘autismo social e económico’ das suas estruturas, seja lá isso o que for.Figueiredo iria ser o salvador do pobre cidadão contra a desconfiança visceral instalada no Terreiro do Paço. Iria bater-se contra a tenebrosa contabilidade, que tem esmagado a política. Não se propunha ser o Sancho Pança do Quixote Medina. Ele queria mesmo ser uma espécie de Sérgio Medina, fusão das duas personalidades prometidas a um grande destino em nosso nome. Deveria ter sido poupado à matilha.