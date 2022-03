Há luz no fundo do túnel. As negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, medidas pela Turquia, começam a dar frutos. Moscovo admite a adesão de Kiev à União Europeia, Kiev garante que ficará fora da NATO. A Rússia anuncia que vai reduzir radicalmente a atividade militar na capital da ucraniana e outras zonas do país, ao mesmo tempo que a Ucrânia garante que não tem ambições nucleares. Também abre portas ao diálogo sobre a Crimeia e, eventualmente, outras zonas nas mãos de separatistas pró-russos ou do Exército Vermelho. Mas, mais significativo, começam a reunir-se condições para que Putin e Zelensky se sentem à mesma mesa.





São excelentes notícias para o Mundo, para todos. Vamos acreditar que tudo isto é sério e que ambas as partes estão de boa-fé na procura de um caminho para a paz a contento de russos e ucranianos. Fica, contudo, a dúvida: ouvindo as exigências e cedências de um lado e do outro, era preciso chegar até aqui, com tanta morte, tanta destruição, tantos refugiados e deslocados, tantas vidas desfeitas? Seguramente que não. E é isto que mais dói nesta guerra, que podia ter sido evitada.