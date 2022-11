A PJ do Porto e o juiz de instrução Pedro Miguel Vieira lideram uma importante operação contra a fraude fiscal, impulsionada pela Procuradoria Europeia.

Há vários factos a reter. O primeiro está na sua dimensão. O esquema de carrossel de empresas fictícias abrange vários países europeus e deve atingir os 2 mil milhões de euros. Os fundos comunitários e nacionais são, portanto, alvo de uma acção típica de crime organizado em matéria económica.

Em segundo lugar, é muito relevante que a Procuradoria Europeia comece a mostrar trabalho e que as autoridades nacionais estejam em perfeita sintonia. Por fim, numa altura em muitos apostam numa polícia e numa magistratura de baixo perfil, é decisivo que a PJ do Porto mostre ser tão capaz de atacar o crime económico como historicamente o é no combate ao crime violento.

Por fim, muitíssimo importante, é o facto de o juiz Pedro Miguel Vieira ter uma sólida formação jurídica, dando todas as garantias em matéria de respeito pelas liberdades, mas, também, ser dotado com uma grande sensibilidade para a investigação criminal. A justiça portuguesa dá aqui um sinal muito positivo.