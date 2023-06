O relatório do Conselho das Finanças Públicas sobre o desempenho do SNS em 2022 deixa sérios avisos ao estado da Saúde em Portugal. Dois exemplos: a capacidade de resposta do SNS diminuiu no que toca às consultas médicas hospitalares e cirurgias programadas; nas Urgências, os tempos de triagem não foram cumpridos em 39% dos casos. Não espanta, por isso, que uma parte significativa dos portugueses esteja a fugir do SNS, refugiando-se nos seguros de saúde, com acesso ao setor privado. Não pela qualidade do serviço, muito pelo contrário, o SNS tem excelentes profissionais e os melhores equipamentos médicos ao dispor dos utentes, mas pela demora em acudir a quem precisa. É desesperante ter de acorrer a uma Urgência hospitalar ou esperar por uma consulta ou cirurgia. Um drama para novos, velhos, crianças, grávidas, todos. Ficamos com a sensação que morremos antes de ser atendidos.





É pena que assim seja e mais triste ainda que pouco ou nada tenha sido feito nos últimos anos para inverter a situação. A resposta dada durante a crise pandémica foi a exceção que confirma a regra. Foi-se embora a Covid, regressaram os problemas, só que agora ampliados. O ministro Pizarro bem tenta dourar a pílula, mas a realidade é o que é. A Saúde consegue estar ainda pior do que a Educação.