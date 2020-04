Só a bazuca salva Europa

O Conselho Europeu chegou a um acordo de princípio para um fundo de recuperação bilionário. Mas como sublinhou António Costa, o "diabo está nos detalhes" e a forma como será contado e distribuído esse dinheiro faz toda a diferença. O primeiro-ministro também disse que o fundo não é uma "fisga, falta saber se é uma pressão de ar ou uma bazuca".



Dada a crise que a pandemia provocou, só uma bazuca salva a Europa. A hibernação vai provocar a maior erosão da riqueza a que já assistimos. Simultaneamente, os cofres públicos são pressionados com mais despesas para fazer face à crise sanitária e para pagar aos milhões de trabalhadores em layoff, ao exército crescente de desempregados e famílias sem rendimentos.

Se o custo for pago com a emissão de dívida nacional, esse monstro asfixiará toda a economia e impedirá a retoma nos países mais endividados. Nesse cenário de pobreza, crescerão tensões em Itália para sair do Euro e voltar a emitir moeda própria. Para evitar este quadro negro, a solução é a Comissão Europeia ir ao BCE buscar o dinheiro e transferi-lo para os Estados, sem pesar na dívida de cada país.



Uma emissão perpétua com juros simbólicos pagos por impostos europeus. Do outro lado estão os países frugais do Norte que aceitam o fundo, mas com empréstimos a cada Estado. Se a fatia maior do bolo não for um cheque sem dívida nacional, a UE não se salva.