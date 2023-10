Duas boas notícias: o crescimento do salário mínimo para 820 euros e o referencial de aumento de 5% para os trabalhadores do privado. Não é o ideal, mas são valores interessantes para a atual conjuntura, que devolvem algum poder de compra ‘comido’ pela inflação. O problema de fundo não passa, contudo, por aqui. É preciso mexer na carga fiscal, que devora o rendimento das famílias e estrangula as empresas. No atual figurino, aqueles aumentos pouco mais são que dar com uma mão e tirar com a outra. Não é possível elevar o nível de vida dos portugueses sem um alívio efetivo dos impostos para a grande maioria dos trabalhadores, e não apenas para grupos específicos, e para as empresas, também elas sufocadas por um Estado glutão.









Sendo ano de eleições, é possível que o Orçamento do próximo ano, que ficaremos a conhecer terça-feira, seja mais generoso em matéria fiscal, embora as indicações dos partidos não apontem nesse sentido. Todos falam em pouco ou poucochinho, mas algum coelho da cartola há de sair, que as Europeias são um teste decisivo para o Governo. Um mau resultado do PS e Marcelo pode cair na tentação de dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas. Uma coisa é certa: se não houver uma mudança séria na política fiscal e as medidas não passarem de paliativos, é porque o País está muito pior do que imaginamos.