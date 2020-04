Só dinheiro não chega

Num ponto estão todos de acordo: a Europa vai precisar de muito dinheiro para pôr a economia a mexer.Acabará por chegar, a uns mais do que a outros, uma parte a fundo perdido, outra sem juros, com a devolução do bolo em pequenas fatias espaçadas no tempo. Um reforço essencial para acudir às famílias, aos desempregados, às empresas.Mas não tenhamos ilusões. Uma coisa é o regresso da atividade económica, outra é a retoma. Em circunstâncias normais, uma conduziria à outra. Neste caso não.Por um lado, o desconfinamento traz consigo um conjunto de restrições que afeta o normal funcionamento de qualquer atividade: da restauração à hotelaria, do pequeno comércio à indústria, do turismo ao imobiliário, do futebol à moda, à cultura.Mas, sobretudo, por uma questão de confiança. Quem vai comprar um carro, uma casa, uma televisão, um sofá para a sala ou viajar, sem saber o amanhã? Sem saber se mantém o emprego ou, no limite, se terá almoço e jantar no dia seguinte?Sem vacina ou medicamento eficaz não haverá verdadeira retoma. E embora a busca pela cura seja incessante, vamos viver com a doença por muitos meses.