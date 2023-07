O Governo maioritário de Costa sofreu um abalo sísmico antes de completar 9 meses de funções com a divulgação do escândalo da indemnização da TAP a Alexandra Reis. Após mais seis meses de casos e casinhos, com membros do Governo a exibir doses de extraordinária incompetência, o Governo conseguiu sobreviver.









A forma como a maioria socialista branqueou a informação pública revelada pela comissão inquérito também diz muito sobre a situação política. Obviamente que Pedro Nuno Santos sabia tudo o que se passava na transportadora aérea e deu aval à indemnização que chocou os portugueses, mas a maioria socialista limpou o cadastro do ex-ministro neste escândalo.

Na semana passada, no debate do Estado da Nação, António Costa mostrou que ainda não tem rival à sua altura. No dia seguinte, no Conselho de Estado, ouviu críticas dos conselheiros de direita, particularmente fundamentadas da parte de Miguel Cadilhe e de Cavaco Silva, mas o primeiro-ministro saiu da reunião com a certeza que o Presidente não usará a bomba atómica tão cedo.





Em Democracia, o povo é que é verdadeiramente soberano e as eleições europeias serão decisivas, uma espécie de primárias para saber se o Governo de Costa dura até 2026.





Se o PS tiver uma pesada derrota, é provável que o atual ciclo político acelere o seu final, mas se os socialistas resistirem e a oposição de direita não tiver uma vitória clara, o poder socialista que governa o País desde finais de 2015 permanecerá.





Mesmo com escândalos e escolhas erradas da parte do Governo, o Presidente da República só poderá acionar a bomba atómica se tiver a convicção de que no resultado das eleições haverá uma alternativa política viável. Caso contrário, se os eleitores voltassem a dar a governação ao mesmo partido, quem ficaria em xeque seria o próprio chefe de Estado.





Mas os portugueses, que também não mostram sinais de querer eleições antecipadas, reclamam soluções para um Estado recordista na arrecadação de impostos, mas que serve mal os seus cidadãos, com serviços públicos degradados e um grave problema de habitação. De um Governo de maioria absoluta exige-se soluções que mitiguem o agravamento do custo de vida, melhorem a Justiça, os serviços de saúde e a educação. O grande trunfo deste executivo têm sido as boas contas públicas, mas exige-se também melhor gestão do País.