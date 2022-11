O Governo chegou a uma solução equilibrada sobre a obrigatoriedade dos bancos em renegociar com os clientes as prestações do crédito à habitação. Trata-se de uma solução que recebe o aval do Banco de Portugal e foi decidida em diálogo com a associação da banca, ainda que esta tenha evidenciado um notório desconforto com as novas obrigações emergentes.Os bancos alertaram contra "medidas paternalistas" e Vítor Bento chegou mesmo a referir o risco que as medidas ora divulgadas viessem a potenciar o "descuido" das famílias no cumprimento das prestações. É sempre enternecedor ver que Isabel Jonet não está sozinha nas preocupações sobre a forma como alguns portugueses mais irresponsáveis gerem o seu dinheiro.E também que esses ‘reforços’ venham de pessoas e instituições que sabem bem o que é o valor da solidariedade. Como foi, afinal, o caso da propria banca, salva pela generosa contribuição dos portugueses, quando quase faliu na sequência da crise dos activos tóxicos em 2008. A fatura foi pesada e em casos como o Novo Banco ainda perdura. Enfim, ‘descuidos’ passados dos bancos e da sua supervisão, como bem sabemos.