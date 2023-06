Somos e Seremos a Casa das Notícias

No momento em que a estrutura acionista da empresa proprietária do "Correio da Manhã" está em movimento, é importante reiterar junto dos leitores os princípios sagrados do nosso projeto jornalístico.Todos os dias, os jornalistas do CM e da CMTV perguntam, investigam, questionam e escrutinam todos os factos. Noticiamos tudo o que consideramos jornalisticamente validado e que é relevante para a comunidade. Praticamos um jornalismo livre de todos os poderes, sejam eles o poder político, económico, financeiro, religioso, desportivo, ou qualquer outro.É por isso que somos a casa das notícias. E continuaremos a ser.Quero deixar, como diretor e líder de uma vastíssima equipa de profissionais, da qual fazem parte várias gerações de jornalistas brilhantes, uma garantia solene e formal de que o seu, o nosso, Correio da Manhã continuará a dar todas as notícias, sem olhar a lobbys nem interesses, sem qualquer condicionalismo nem limitação.O nosso verdadeiro patrão é o leitor e o espectador. Reiteramos esse valor sagrado que é a notícia, nos exatos termos que constam do nosso estatuto editorial, depositado na ERC e consultável a todo o momento nos nossos sites.É desta forma que entendemos o jornalismo livre e independente como pilar fundamental da sociedade democrática.Somos com muito orgulho "Correio da Manhã" e CMTV.Pode contar connosco.Diretor-Geral Editorial