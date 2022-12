A expectativa da conquista do título mundial resultou de um entendimento imperfeito do valor da nossa equipa. Temos ótimos jogadores, mas não são os melhores do Mundo.Estão sobrevalorizados. A base do raciocínio está correta, jogam em grandes equipas, logo são excecionais. O problema é que os jogadores das outras seleções também lá jogam. Daí os clubes de topo - Real Madrid, Manchester City, Bayern Munique, PSG - fornecerem tão poucos jogadores às seleções dos seus países.