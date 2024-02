Surpresa e humilhação

Duas ou três perplexidades sobre o processo de corrupção na Madeira e a situação política que gerou. A primeira está no jogo político interno. É espantoso como Miguel Albuquerque permanece como sujeito político ativo na gestão da sua própria demissão, quando já só é uma espécie de espetro, um não ente político. Depois, a cegueira do PS quanto à situação de Paulo Cafôfo. O líder do PS Madeira não é envolvido diretamente nesta investigação, mas já todos parecem ter esquecido que a sua gestão na Câmara do Funchal, os ajustes diretos e as relações com empreiteiros são objeto de um inquérito no MP da Madeira, que até já teve buscas. Talvez o problema também seja esse. O processo estará no MP do Funchal e, que se saiba, pouco terá andado. Porventura, exigirá uma nova incursão da PJ e do MP continentais à ilha. Num caso e noutro, toda a gente está a fingir que não vê o óbvio: o risco de implosão do sistema partidário madeirense está longe de ter sido afastado. Por fim, a Justiça. Compreendendo a complexidade do processo que atinge os arguidos detidos, três semanas de interrogatório e notícias, não desmentidas, de que os visados terão estado quatro horas de pé, a ouvir o juiz a ler um despacho, não são admissíveis em nenhuma latitude onde os direitos humanos signifiquem qualquer coisa. A humilhação dos detidos nunca foi apanágio de uma Justiça democrática.

