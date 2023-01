Suspeição perigosa

Os processos judiciais dos últimos tempos envolvendo câmaras municipais, mas não só, contemplam a mesma realidade. Uma contratação pública insustentável, a criatividade vertiginosa de uma lei manipulada para conciliar o inconciliável, a transparência com a banalização de ajustes diretos, alterações de planos diretores municipais (PDM) cozinhadas nos bastidores da política ou à mesa de clãs familiares, como em Montalegre. Esta é uma espiral de suspeição com efeitos corrosivos para a credibilidade dos atores políticos.Este processo em torno da Câmara de Espinho é um ‘déjà-vu’, mais um, com a agravante de manchar um dirigente de grande influência na atual liderança do PSD. É melhor não alimentar muitas ilusões. Os partidos históricos do sistema político nascido com o 25 de Abril de 1974 estão confrontados, quase cinquenta anos depois da instauração da democracia, com um grave dilema.Ou arrepiam caminho e aceitam a criação de elevados padrões éticos dentro de si próprios e das suas estruturas, bem como na vida política em geral, ou serão eles os responsáveis pela entrega do País à extrema-direita e ao populismo. Não adiantam grandes fantasias demagógicas de antifascismo militante, puramente retórico. A verdade é que serão eles, PS e PSD, os trágicos responsáveis por uma deriva do regime.