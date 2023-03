O colapso do maior banco de Vale do Silício provocou um susto nas Bolsas mundiais e atingiu a cotação de todos os bancos, incluindo em Portugal. Os fantasmas do colapso do Lehman Brothers, em setembro de 2008, que acelerou a crise financeira com consequências tão nefastas, voltaram a surgir. Desta vez, tudo indica que a calma voltará e a administração norte-americana, ao proteger os depósitos, teve um papel importante para acalmar algumas espirais depressivas.









A culpa do colapso do banco é exclusivamente da sua administração, que fez investimentos inadequados, e num período em que os juros começaram a subir sofreu uma hemorragia no volume dos seus depósitos.

Num Mundo tão globalizado, entre os acionistas que perderam dinheiro neste desastre inclui-se um fundo de pensões sueco que confiou algumas centenas de milhões de dólares a um banco com o brilho do Vale do Silício.





Este susto até pode ter um lado positivo. É natural que a autoridade monetária do dólar trave a escalada de juros para evitar novos episódios como este. Também é possível que a eventual moderação americana contagie a Europa.





Depois da certa subida do preço do dinheiro na reunião de amanhã, talvez os responsáveis do BCE ponderem melhor sobre novas pressões de subida de juros nos próximos meses.