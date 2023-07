Um secretário de Estado foi constituído arguido por suspeitas de corrupção. Demitiu-se. Não lhe restava outro caminho, nem ao primeiro-ministro quando aceitou a demissão. O caso é sério e cá estaremos para ver se não haverá mais capítulos da ‘Tempestade Perfeita’ que conduzam a mais um furacão no Governo.Questionado pelos jornalistas, António Costa recusou comentar o caso, justificando o silêncio dizendo que a sua função é governar, que se dedica pouco à análise política e que o importante é resolver o problema dos portugueses. Como é óbvio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os eleitos, sejam de esquerda, direita ou do centro, estejam no poder ou na oposição, seja o poder absoluto ou partilhado, devem explicações a quem os elegeu. A menos que se ache normal que um governante seja suspeito de corrupção. Eu não acho, mas começo a acreditar que a maioria dos portugueses está pouco preocupada com mais um ‘caso’ ou ‘casinho’, depende da perspetiva.