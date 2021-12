Teste à paciência

Os tempos mudaram. Em pleno mês de dezembro, com o Natal e a reunião familiar em mente, assistimos conformados às filas da modernidade. As farmácias vão ultrapassar as pastelarias e os centros comerciais na lista de locais mais procurados, pois possuem um produto necessário, nem que seja à nossa consciência, para estar à mesa da Consoada: os testes à Covid-19. A nova estrela da quadra surge como condição essencial para a nossa tranquilidade e ponte para qualquer iniciativa social. Mas acima da fiscalização preventiva, devemos ter em mente que o caminho mais importante tem sido feito. A vacinação permite-nos estar melhor do que há um ano, com menos casos graves e uma queda na pressão hospitalar. As doses administradas aos mais velhos têm sido eficazes e, apesar das restrições, recuperámos parte das nossas rotinas. Por isso, a vida tem de continuar. Entendem-se os cuidados das autoridades mas não devemos cair no erro de cancelar todos os eventos, por impulso, sempre que a dúvida surge. Está na hora de darmos o passo que sempre previmos no primeiro embate com o desconhecido: temos de aprender a viver com o vírus entre nós.

