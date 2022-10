Tormenta financeira

Na última década os portugueses já passaram por um doloroso resgate financeiro da troika e uma pandemia que apagou a economia durante quase dois anos, mas o que se avizinha em 2023 é outro desafio hercúleo. A espiral da inflação que vivemos e a escalada de juros que o BCE iniciou precisamente para travar a subida dos preços, são os ingredientes para uma nova recessão, com inflação elevada, a terrível estagflação que as pessoas com menos de 50 anos já não se lembram.Por cada subida de 1 ponto percentual das taxas de juro, os portugueses com crédito da casa vão pagar mais cerca de mil milhões de euros aos bancos no próximo ano. Para os trabalhadores por conta de outrem, a diferença entre o que a inflação come em 2022 e 2023 e a atualização salarial pode ser o equivalente a um salário perdido para sempre.Perante isto, o desafio de gerir o orçamento do Estado também é complicado. Mas no meio da tempestade, Fernando Medina tem um mérito: tenta manter contas certas, para não penalizar ainda mais as gerações futuras com uma herança ainda mais pesada. Sem uma reforma do Estado, ninguém responsável consegue apresentar um orçamento substancialmente melhor do que este.