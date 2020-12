O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, abriu um inquérito ao assassinato de Ihor Homenyuk. Instaurou de imediato processos disciplinares ao diretor e subdiretor responsáveis pelo SEF no aeroporto. As suas comissões de serviço foram cessadas no próprio dia.E promoveu o "encerramento do Espaço Equiparado a centro de Instalação Temporária para reestruturação e introdução de alterações significativas". O que falhou então na atuação do ministro, ao ponto de o fragilizar politicamente? Simples: deveria ter demitido na hora a diretora do SEF e promovido uma reestruturação total de toda esta estrutura policial.O ministro sabe que a cultura de repressão é uma coisa totalmente associada ao Estado e não apenas nas ditaduras.O facto de o Estado ser detentor do monopólio da violência – utilizado ao longo da história por nazis, estalinistas, democratas-cristãos, sociais-democratas e todas as outras famílias políticas que governaram em algum ponto do planeta – obriga a um controlo rigoroso de todos a quem delegamos a defesa da ordem estabelecida.Deixar a diretora do SEF em funções foi uma ‘tortura evidente’ para o Estado de Direito.