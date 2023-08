Marcelo Rebelo de Sousa ficou totalmente inebriado com o ambiente de Kiev. Bem o compreendo. Encontrou uma nação ferida mas orgulhosa. Encontrou um povo irredento, uma sociedade pujante, capaz de sorrir no meio da tragédia. Por esses dias de Kiev, a história também apareceu. A decapitação do Grupo Wagner tem uma indiscutível dimensão histórica, face ao papel que teve na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Face à dimensão de longo braço da Rússia e de Putin no regime e no roubo de matérias-primas em África. A morte de Prigozhin tem, afinal, um alcance histórico brutal, ainda não inteiramente decifrado. Joga-se no tabuleiro interno da Rússia e no território da guerra, nomeadamente em Bakhmut, conquistada pelos mercenários. As imagens do avião a cair são, por si só, um sério aviso aos opositores internos de Putin. Depois dos oligarcas que voaram de janelas, das balas que mataram jornalistas como Anna Politkovskaya ou Boris Nemtsov, dos helicópteros que caíram com opositores lá dentro, de Navalny, encarcerado para a vida, de Khodorkovsky, do veneno de Litvinenko. Enfim, uma quantidade infinita de exemplos que nos dizem como a morte de Prigozhin é muitíssimo importante. E não nos autorizam a dizer que foi “totalmente irrelevante”. Afinal, até um Presidente assertivo como Marcelo pode ter dias menos bons. E declarações totalmente irrelevantes.