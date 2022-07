Tragédias anunciadas

As condições meteorológicas desta semana, com temperaturas muito superiores a 30º, vento forte e quase nenhuma humidade, são propícias para a propagação das chamas. Mas as tragédias dos fogos não são uma inevitabilidade. O desordenamento do território e o abandono crescente do Interior criam o pasto que favorece estes fogos gigantescos que ultrapassam vários concelhos.Cinco anos após o apocalipse de 2017 na Beira Interior, pouco foi efetivamente feito no terreno. Já houve bastantes alterações na lei, bem intencionadas, mas a região está ainda mais desertificada de pessoas e o mato cresceu à espera de nova tragédia.Os políticos estão esta semana em estado de alerta, mas no outono, inverno e primavera ninguém se importa realmente com o interior do País. O inferno dos fogos só será controlado se o território tiver valorização económica. Se isso não acontecer, as tragédias de 2017 vão repetir-se, mais cedo ou mais tarde.