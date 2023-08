Da seita do Pineal ao assassinato brutal de Jéssica um trágico elo comum: a fragilidade, a incúria, o abandono a que são votadas crianças sem qualquer mecanismo de defesa, com a cumplicidade ou mesmo participação ativa de famílias ou de alguns dos seus membros. Desestruturadas, mas famílias, no plano formal, seja qual for a inspiração cultural, mais ocidental ou mais oriental. No caso de Jéssica é preciso acrescentar uma dose especial de maldade humana, dentro da família e fora dela. Aqui, também o Estado falhou por inação, quando todo o mecanismo de avaliação pré-judicial, na esfera da assistência social, não foi capaz de identificar os fatores de risco. No caso do esotérico Reino do Pineal é revelador que apenas por ação da comunicação social, e da queixa de particulares, se tenha desencadeado uma operação mais musculada, para esclarecer a morte de uma criança, por graves suspeitas de omissão de assistência médica, e para prevenir tragédias futuras em relação a outros menores que ali estão. Nestas matérias, o Estado não pode ficar dependente do acaso. Tem de ter políticas ativas de prevenção. Já chega de chorar a perda de tantas vidas inocentes. O superior interesse da criança não deve ficar por proclamações mais ou menos estéreis e tem de ser sinónimo de ação e verdadeira proteção.