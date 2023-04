A semana que se avizinha será determinante para o futuro do antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, para o Partido Republicano, que ele mantém refém, para a mais robusta democracia ocidental e, no limite, para o xadrez mundial a médio prazo. A indiciação de Trump no caso Stormy Daniels, que poderá levar Trump à barra do tribunal, será também a sua boia de salvação.A incongruência é apenas aparente: Trump quer voltar à Casa Branca, mas enfrenta a concorrência, entre os republicanos, de Ron DeSantis. Ora, o aparecimento de um caso como o de Stormy é, no tempo e no modo, o ideal para a vitimização de Trump e dá-lhe, igualmente, argumentos para a sua sistemática tentativa de descredibilização da Justiça. Embalado pelo populismo básico de Trump, os setores menos radicais dos republicanos caíram na armadilha do antigo Presidente e manifestaram-lhe apoio. A diluição de uma visão crítica republicana face a estes acontecimentos é péssima para o partido.