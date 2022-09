Mais vale pouco que nada, dirá o contribuinte, pouco habituado a benesses, mas a verdade é que o pacote anti-inflação é curto e está cheio de truques, como observou a bloquista Mariana Mortágua. Há medidas boas, como o congelamento dos passes, outras sem jeito nenhum, como os 50 euros por cada filho independentemente do rendimento do agregado familiar - seja rico, pobre ou remediado -, mas o grosso da coluna não é exatamente o que parece.É o caso da meia pensão extra para os reformados. O Governo não está a dar nada, limita-se a antecipar rendimentos futuros e, pior, a reduzir o valor sobre o qual incidirão os próximos aumentos. O mesmo princípio se aplica às rendas, ganham os inquilinos, perdem os proprietários. Quanto aos 125 euros para trabalhadores com rendimento bruto até 2700 euros, resumido a um mês, é um pequeno balão de oxigénio que se consome num fósforo.