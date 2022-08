Ao fim de seis meses, a agressão da Rússia à Ucrânia e à Europa continua a fazer balançar o Mundo. Vamos entrar, aliás, numa segunda fase que pode pôr o Mundo num nível de instabilidade superior àquele em que já se encontra. A chegada do inverno real e energético no Norte e Centro da Europa, em particular na Alemanha, que há de cá chegar mais à frente, vai desafiar a capacidade europeia de manter o atual nível de compromisso e solidariedade com a Ucrânia.A situação militar no terreno tenderá a piorar, provavelmente para os dois lados. Já no palco internacional, vai jogar-se, mais do que o futuro da Ucrânia, a capacidade das lideranças europeias em convencerem as suas opiniões públicas sobre os sacrifícios necessários a uma luta pelos ideais que estruturam a identidade ocidental. Com a diplomacia a falhar, incluindo a de países mais próximos da Rússia, como a Turquia, o resultado pode não ser o mais interessante para quem acredita estar do lado certo da barricada.