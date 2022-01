Um ano de mentira repetida

Pode uma mentira repetida durante um ano transformar-se em verdade? Para 71% do eleitorado republicano, segundo uma sondagem da Universidade do Massachusetts e Instituto YouGov, pode. Um ano após a invasão do Capitólio, coração da democracia dos EUA, uma parte esmagadora dos votantes no partido republicano ainda acredita que o democrata Joe Biden conquistou a Casa Branca de forma fraudulenta e que Donald Trump deveria ser o presidente. Este mau perder não é novo. Sempre que há eleições, 30% a 40% do eleitorado derrotado defende que o escrutínio foi irregular. O que mudou há um ano é que, pela primeira vez, um presidente derrotado juntou-se à teoria conspirativa para supostamente lhe retirar a “vitória”. Caso Trump tivesse assumido a derrota, nem os que acreditam na fraude seriam tantos, nem o Capitólio teria sido invadido.



Um ano depois, a transição política é um facto, o que significa que as instituições funcionam e a democracia está garantida. Mas não podemos escamotear a circunstância de, agora, a sociedade norte-americana estar mais dividida do que nunca e de o partido republicano estar inaceitavelmente comprometido ao ponto de nunca ter desmontado as mentiras de Donald Trump.

