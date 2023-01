Um ano desafiante

O ano que agora começa vai ser desafiante para as famílias portuguesas. A maior parte vai perder poder de compra, porque a espiral inflacionista vai provocar grande erosão nas magras atualizações de rendimentos.

A inflação de 2022 e de 2023 vai deixar marcas para sempre, fazendo regredir a capacidade aquisitiva do rendimento médio das famílias.

E para mais de um milhão de famílias, além da inflação, há outra ameaça que vai fazer estragos este ano: as subidas de juros que vão tornar mais caras as prestações mensais do crédito à habitação.

E com a previsível travagem na economia, que poderá ser mais ou menos acentuada, conforme a evolução da guerra na Ucrânia, as más notícias para as famílias portuguesas não acabam por aqui. Caso a economia trave a fundo, o desemprego aumentará, agravando a crise social.

No meio deste turbilhão precisamos de um governo estável e com força para inverter a situação. Há uma maioria absoluta e os portugueses não lhe perdoarão, se em vez de ser uma muralha contra a tempestade, seja mais um foco da crise.