Há muitas perguntas sem resposta no caso da monumental cunha que permitiu o tratamento das duas gémeas luso-brasileiras. Os inquéritos do Ministério Público e do hospital Santa Maria apurarão se houve irregularidades judiciais ou administrativas. Em termos políticos e éticos, porém, este caso já produziu muito material para a reflexão colectiva. Um dos mais extraordinários foi deixado anteontem pelo ex-ministro da Saúde Correia de Campos. Na RTP 1 disse, com todas as letras, que no seu tempo de ministro da Saúde "tinha um assessor só para as cunhas". Não foi ironia nem para fazer humor. É certo que os portugueses sempre escreveram aos ‘poderosos’ para pedir os seus empenhos. Mas Correia de Campos disse-o como se fosse uma inevitabilidade. Um privilégio de casta, só pode ser. Talvez por isso seja tão ‘natural’ a ideia, ainda que frouxamente desmentida, de ser um governante a marcar a primeira consulta das gémeas. Ou do próprio Palácio de Belém reencaminhar informação clínica das meninas para o Governo. Se a casta se movimenta assim neste caso, imaginemos o que não estará a fazer no mundo borbulhante de interesses instalados em torno da localização do novo aeroporto.

