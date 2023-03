Um caminho difícil

As sondagens que o CM publicou ontem e publica hoje são motivo de preocupação para Luís Montenegro. A sua imagem é negativa junto do eleitorado, o partido não consegue ultrapassar o PSD, está dependente do Chega para Governar e perde na comparação com o primeiro-ministro, António Costa, a quem os portugueses comprariam mais facilmente um carro em segunda mão do que ao líder social-democrata.Com os problemas que o Executivo tem enfrentado e a manifesta incapacidade para os resolver, na saúde, nos transportes, na justiça, na educação, nos casos e casinhos que teimam em persistir, esperava-se outro desempenho do homem que sucedeu ao apagado Rui Rio. Mas não é assim. Pelo contrário. Montenegro não consegue fazer passar a mensagem e, pior do que isso, vê André Ventura cada vez mais perto. É possível que o tabu criado em relação ao Chega esteja a penalizá-lo, mas não justifica tudo. O principal problema é que os eleitores não veem Luís Montenegro como primeiro-ministro.A menos de dois meses de cumprir um ano na presidência social-democrata e com o fantasma Passos Coelho por perto, é altura de Montenegro refletir, junto da sua equipa e dos seus conselheiros, sobre o que está a correr mal e qual a estratégia para pôr o partido a crescer. Se continuar neste registo, não é seguro que chegue às próximas eleições legislativas, em outubro de 2026.