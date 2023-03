O Governo tem em mãos um caso muito sério: a falta de casas para arrendamento. A sondagem que aqui publicamos é clara sobre o que pensam os portugueses: a culpa da crise na habitação é do Governo e as medidas anunciadas pelo executivo não vão resolver coisa nenhuma. Estas conclusões não são uma surpresa, desde a apresentação do plano percebeu-se que seria um fiasco e que a maioria das medidas anunciadas não passariam do domínio das intenções.









Mas a ausência de soluções é um entrave à independência dos jovens, que mais não lhes resta que ficarem em casa dos pais por tempo indeterminado, e dos casais que pretendem ter filhos e precisam de uma casa maior. Não há habitações para arrendar e as que aparecem não são compatíveis com os salários que se pagam.

A crise não nasceu ontem, há razões objetivas que conduziram a este beco sem saída, mas é urgente encontrar uma resposta que vá além do remendo mal-amanhado e que cumpra o que está consagrado na Constituição (Art. 65.º): “Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.”