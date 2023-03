Um cêntimo por cada pão

O esforço de despesa do Estado, ou seja, de dinheiro dos contribuintes, na descida do IVA em produtos essenciais será de 600 milhões de euros, mas cada família vai beneficiar apenas algumas dezenas de euros até outubro.Um cêntimo em cada pão ou 5 ou 6 cêntimos por litro de leite é apenas um lenitivo para o aumento exponencial que esses produtos tiveram nos últimos meses. A lista tem algo de totalitário e discricionário, o Estado só baixa o IVA a zero numa lista alegadamente saudável, mas discriminatória. Aceita carne de frango, porco ou vaca, mas não cabrito ou borrego. Há vários tipos de feijão, mas os contribuintes de origem brasileira podem queixar-se porque o feijão-preto não está incluído. Dá desconto no queijo, mas afasta os enchidos.Com um bom desempenho financeiro na execução orçamental de 2022, em que o Estado ganhou uma folga de 3,5 mil milhões de euros por causa da inflação, o Governo viu-se na obrigação de dar uma resposta à pressão que as famílias sentem com o agravamento dos preços, até porque os bens alimentares estão a subir quase três vezes mais do que o índice oficial de inflação. Mas este apoio para as famílias pouco mais é do que simbólico.Acaba em outubro e não há verdadeira garantia de que os preços baixem. Esta iniciativa do Governo não passa de uma promoção temporária de preços em alguns bens e até mais modesta que algumas campanhas promocionais dos supermercados.