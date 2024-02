No seu século de vida, nos tempos áureos, o Parque Mayer já foi palco de melhores rábulas do que o debate de ontem.









É justo dizer que os candidatos estiveram em bom plano, esforçaram-se, tentaram vender as suas ideias, mas não se pode dizer que tenha havido um triunfo claro de qualquer das partes.

Pedro Nuno até esteve melhor do que em debates anteriores com os partidos mais pequenos. Revelou preparação e insistiu na falta de experiência do líder do PSD. Montenegro parecia ter preparado o discurso, independentemente da questão, o que levou a alguma réplica revisteira do antigo ministro, como as expressões “Oh pois, ‘tá bem!” e “nada disso”.





Estas legislativas vão ser as mais singulares dos quase 49 anos de atos eleitorais em democracia. Desta vez há dois candidatos que, a acreditar nas sondagens e no sentimento geral, estão a disputar taco a taco a vitória. E também surge um movimento populista que se pode aproximar dos lugares de topo, o que significa uma potencial revolução no quadro parlamentar.





O número de pessoas que dizem estar indecisas é muito elevado e serão elas que vão escolher quem a partir do dia 10 de março vai dirigir os destinos do País. Desta vez, a campanha vai mesmo contar.





E como dizia um sábio do futebol, “prognósticos só no fim do jogo”.