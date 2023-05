A Igreja sempre preferiu a grandiosidade à simplicidade, mas no 13 de Maio, que serviu de ensaio à receção ao Papa em agosto, perdeu a noção da realidade. O excesso de elementos e adornos no palco-altar e escadaria central funcionaram como parasitas da atenção, quase ofuscando a figura central e motivo único da peregrinação, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Nem a Procissão do Adeus teve o encanto de sempre.Mas a história do 106.º aniversário da primeira Aparição não acaba aqui. O enviado do Papa, que presidiu às cerimónias, foi a Lisboa conhecer o andamento da Jornada Mundial da Juventude. Não sei se alguém disse a Pietro Parolin quanto vai custar a megalomania, talvez o tenham poupado a um desmaio, mas ficou a saber-se que o primeiro-ministro já se inscreveu como peregrino. Se vai a pé ou de carro de S. Bento ao Parque Tejo a seu tempo saberemos, mas é uma boa ocasião para explicar ao Papa por que razão o seu partido aprovou “a lei da morte”, como lhe chamou Francisco.