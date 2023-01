Durante meses, centenas de apoiantes de Jair Bolsonaro acamparam junto ao quartel-general do Exército brasileiro, em Brasília. A escolha do lugar para o peculiar campismo não foi inocente. Extremismo e generais andam há muito de mãos dadas no Brasil e o namoro intensificou-se nos últimos anos.









Desta vez, muitos terão pensado que se tratava apenas de um protesto inorgânico que visava, no essencial, contestar as eleições – legítimas, sublinhe-se – que destronaram o Presidente Jair Bolsonaro e elegeram, de novo, Lula da Silva. A invasão e destruição de património do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal provou que nada de cândido existiu nesta troglodita ação extremista.