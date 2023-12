O relatório PISA aponta para realidades preocupantes e que vão muito para lá dos números do insucesso a esta ou àquela disciplina, de que é exemplo o fraco desempenho dos alunos a matemática e leitura. Três exemplo que devem fazer soar as campainhas: um em cada dez alunos sente-se sozinho na escola; há estudantes que ficam sem comer por falta de dinheiro; e a constatação de que pais e professores dedicados são a chave para o sucesso dos alunos. No caso dos pais, diz o relatório, "basta um jantar de família" para melhor o rendimento escolar dos filhos.

Qualquer um destes pontos merece reflexão. É preciso perceber as causas da solidão que enfrentam muitos alunos em meio escolar e acudir às suas necessidades básicas. Não é admissível um estudante passar fome. Mas o problema central está no terceiro pilar. A maior parte dos professores são dedicados, mas perderam autoridade, não são respeitados, e assim não há dedicação que resista. Também os valores da família já conheceram melhores dias. O comportamento de alguns alunos indicia uma menor atenção por parte dos pais. A escola ensina, a família educa, não se pode desresponsabilizar dessa tarefa. Não há soluções mágicas, mas fica a sugestão PISA: basta um jantar de família.

