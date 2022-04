Pedem ajuda os pescadores, pedem ajuda os agricultores, pede ajuda o turismo, pede ajuda a hotelaria, pede ajuda o desporto, pede ajuda a função pública, pede ajuda a indústria, pedem ajuda as empresas, pedem ajuda as famílias. Ao País aflito, o Governo prometeu um conjunto de medidas que ajudarão alguma coisa, mas não tenhamos ilusões. Os tempos são difíceis, o futuro incerto. Outras ajudas serão necessárias. As sanções aplicadas à Rússia, ainda que inevitáveis, criaram um efeito bumerangue, nomeadamente as que incidem sobre o setor energético, cujas consequências deverão prolongar-se no tempo, com tudo o que isso significa sobre os preços das matérias-primas e dos bens de consumo. E quanto maior for a inflação, menos dinheiro haverá na conta e na carteira dos portugueses.









Aprendemos muito pouco com as crises. Confiamos mais na ajuda dos outros do que na nossa capacidade em construir as bases de uma economia sólida, robusta, ‘antissísmica’, que não abane aos primeiros sinais de tempestade. Que quebre de vez este ciclo de um País a bater à porta do Governo e do Governo a bater à porta da Europa.