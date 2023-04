Um cadastrado sequestrou, agrediu e violou uma criança de 12 anos, em Vila do Conde. Suspeita a PJ que terá feito o mesmo na Póvoa de Varzim, com um menino da mesma idade. Os locais onde ocorreram estes crime são irrelevantes. Há pessoas más e perigosas em toda a parte e são cada vez mais, a julgar pelo último relatório de Segurança Interna.A criminalidade está a aumentar, em particular a violenta. Em média, são reportadas diariamente às autoridades 116 situação que configuram a prática de crime, o que dá uma ideia de para onde caminha o País. E não se pense que é um fenómeno localizado nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto: o crime subiu em todos os distritos.Países mais evoluídos têm penas bem mais duras e nem por isso deixam de ser exemplos de democracia. Não perceber que é necessário mexer urgentemente nas leis penais é não querer ver nem enfrentar o grave problema de segurança que Portugal enfrenta.