Um país peculiar

Fez mal quem levou a título de anedota a afirmação recente de Graça Freitas quando a diretora-geral da Saúde disse que "o pior que pode acontecer é adoecer ou ter acidentes em agosto". Não foi o caso da CP que parece querer seguir o peculiar pensamento de Graça. Em comunicado, a ferroviária informou os clientes que, "devido à onda de calor prevista para os próximos dias, as condições a bordo (…) poderão não ser as mais adequadas" apelando, por isso, a viagens "sempre que possível" ao início da manhã ou ao fim da tarde. A súbita preocupação da CP com o bem-estar dos passageiros – coisa que por regra despreza - tem agora uma razão prosaica. Dois ‘alfas’, comboios ao serviço desde o século passado apesar de recauchutados recentemente, ficaram sem ar condicionado em viagens recentes. Teme-se que a tendência iniciada na empresa tutelada por Pedro Nuno Santos venha a ser adotada por outras companhias na esfera do ministro. Com tantos cancelamentos, já ninguém estranhará se a TAP adotar esta política de ‘empurrar com a barriga’ e emitir um comunicado a sugerir aos clientes que deixem de andar de avião...

