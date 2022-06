Um recuo de meio século

O Supremo dos EUA, país que se diz referência democrática e farol dos direitos civis, revogou o direito ao aborto, constitucionalmente garantido há 49 anos. Sem o tornar ilegal, atribui aos estados a responsabilidade de legislar sobre a interrupção da gravidez.A medida não é só um atropelo grosseiro à dignidade das mulheres. Ela arrisca abrir portas para que outros direitos possam ser colocados em causa como o fez agora o Supremo ultraconservador nomeado por Donald Trump.A decisão do tribunal implicará a proibição do aborto em 26 dos 50 estados americanos e afetará os territórios mais pobres da América. E, nestes, as mais prejudicadas serão as mulheres com menores recursos financeiros, que não poderão deslocar-se aos estados onde abortar continuará a ser legal.A decisão do Supremo – que vai polarizar ainda mais a sociedade dos EUA - está longe de ser unânime. Pelo contrário. Uma sondagem do Centro de Estudos Pew refere que 61% dos inquiridos estão a favor do aborto enquanto 31% são contra. E a percentagem da população que apoia a legalidade do aborto cresce progressivamente desde 2009 pelo que a revogação do Supremo não é só um retrocesso civilizacional. É também uma medida contra a maioria dos americanos.