A velocidade a que o Banco Central Europeu (BCE) sobe as taxas de juro está a asfixiar o rendimento de mais de 1 milhão de famílias portuguesas com crédito à habitação. Passar de uma taxa nula para 4% em pouco mais de um ano é um salto com demasiada pressão, principalmente para quem comprou casa desde 2015, quando os juros desciam e o preço das habitações subiu para níveis estratosféricos. A subida de juros é o remédio tradicional dos bancos centrais para travar a inflação, uma vez que o objetivo principal da autoridade monetária europeia é garantir a estabilidade dos preços, com uma meta de inflação de 2% ao ano.









O BCE acredita que a inflação ainda não está domada e nota pressões das subidas dos salários (que não parece registar-se em Portugal). Também não é negligenciável o aumento dos lucros das empresas para o aquecimento dos preços.

O problema é que a subida abrupta do preço do dinheiro também pode contribuir para uma travagem económica. Com juros mais caros, o investimento arrefece e há menos dinamismo e menos criação de emprego.





A escolha do remédio do BCE tem riscos. A teimosia em baixar a inflação rapidamente para o nível desejado, além de esmagar parte significativa do rendimento disponível das famílias, pode queimar a desejada recuperação económica da Europa.