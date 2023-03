Um tempo que não passou

Armando Vara pode estar, de novo, a caminho da prisão. Desta decisão, que lhe volta a colocar o horizonte prisional, sobra uma querela jurídica que a justiça resolverá. O que aqui importa é outra coisa. Armando Vara e a história judicial que arrasta são expressões de um tempo que demora a passar. Juntamente com Sócrates, Ricardo Salgado e muitos outros, Vara protagonizou uma época, até 2014, grosso modo, em que Portugal foi dominado por um conjunto de interesses obscuros. Por gente que acumulou um vasto império de dinheiro e poder.



Quando Sócrates continua, pornograficamente, a explorar todas as debilidades de um sistema judicial, afundado numa teia que esmaga a própria ideia de garantismo, Vara já pagou uma grande parte da sua dívida à sociedade. Quando Ricardo Salgado navega nas águas mansas da demência autoinfligida, escapando à frequência da hotelaria prisional, onde jamais entrará, Armando Vara emerge como o único rosto castigado, desse tempo que golpeou a democracia. É quase obsceno, para um País e uma sociedade, consentir que as necessidades de reparação, de prevenção geral e especial, se satisfaçam com isso. Já era tempo de prevalecer algum bom senso e virar a agulha para onde todos os dias se cava o terreno da impunidade. E esse, seguramente, já não é o de Armando Vara.

Ver comentários