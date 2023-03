N o escândalo da saída de Alexandra Reis da administração da TAP com indemnização de 500 mil euros há um papel determinante que o trabalho da Inspeção-Geral de Finanças releva, o do presidente do conselho de administração, ou ‘chairman’ como agora se diz numa erosão bacoca da língua portuguesa. O presidente não executivo da empresa foi nomeado pelo Estado, devia acautelar o interesse dos acionistas da empresa, que somos nós, os contribuintes, mas por este episódio há razões para suspeitar que o cargo não passa de um ‘tacho’ bem remunerado, com direito a viagens de borla e outros privilégios. Na linguagem popular corresponde à expressão feliz de um ‘verbo de encher’.









Manuel Beja deveria ter sido um árbitro no conflito entre a então administradora Alexandra Reis e a presidente executiva, Christine Ourmières-Widener. O ‘chairman’ não evitou o braço de ferro entre as gestoras e Alexandra saiu, porque era o elo mais fraco: a engenheira francesa estava agarrada a um contrato que lhe garante mais de dois milhões de euros de prémio. Pedro Nuno Santos também tem muitas culpas no cartório, mas já se demitiu do Governo. Por sua vez, Manuel Beja ainda é hoje o ‘chairman’.