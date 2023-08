É cedo para balanços destes dias de Jornada Mundial da Juventude, mas já é possível tirar algumas conclusões. A primeira, e mais evidente, a de que o evento foi um êxito retumbante em participação, organização, segurança. Há muitos parabéns para dar e distribuir, muita gente anónima que merece uma palavra de reconhecimento. A imagem que Portugal deu ao Mundo foi a de um país que sabe receber e acolher. Um excelente cartão de visita. Segunda nota para a empatia entre o Papa e os peregrinos. Francisco sabe falar com os jovens, cativar a sua atenção, uni-los em espírito, tocar-lhes no coração, e estes gostam do Papa, adoram-no, veem nele o líder da sua Igreja, o homem que lhes ilumina o caminho.





É possível que esta tenha sido a última visita do Santo Padre ao nosso país. Os problemas físicos são evidentes, há outros lugares que precisam da sua presença, outras jornadas para conquistar. A própria resignação, seguindo o exemplo de Bento XVI, é uma hipótese consistente. Mas a força da sua presença nesta JMJ de Lisboa não se esgotou com a partida, pelo contrário, deixou sementes para a transformação da Igreja, uma Igreja atenta, humilde, que se envergonha dos seus pecados, que defende a vida, como fez questão de vincar, indiferente ao desconforto dos que deram luz verde à eutanásia. Uma Igreja que dá as boas-vindas a todos, sem exceção. Francisco partiu ontem e já estamos com saudades.