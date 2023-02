Uma Jornada nada católica

Não tivesse Cristo ressuscitado e estaria a dar voltas no túmulo com a Jornada Mundial da Juventude. À megalomania da obra, acresce o nível de desorganização, de improviso, de falta de transparência. A sete meses do evento, ainda se discutem preços, se haverá um palco ou dois, se o altar é assim ou assado. Tudo em reuniões secretas entre a Câmara de Lisboa e a Igreja. Ridículo, não fosse a fatura uma tragédia nacional. São 160 milhões à cabeça, sem derrapagens, o que seria um milagre.









A Igreja lava as mãos como Pilatos. Paira sobre o evento, como Cristo sobre as águas. Não sabe nada, não esclarece nada. Diz que vai gastar 80 milhões de euros, mas não diz de onde vem o dinheiro nem quanto espera arrecadar de receita. O importante é ficar bem vista na Santa Sé e na fotografia com o Papa. O País tem outras prioridades? Paciência, aguentem.

O Governo também vai gastar uns milhões, do nosso bolso, mas não se mete em confusões. Nomeou um coordenador sem voto na matéria. Foi excomungado por Moedas, um presidente de câmara aflito, a ver onde pode cortar nos custos do projeto faraónico. Só que agora é tarde, é pagar e andar para a frente.





Uma coisa é certa: se Cristo descesse à Terra, não haveria Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Cancelava tudo. Jamais permitiria tal devaneio.