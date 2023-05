Uma justiça que funciona

Depois das operações Éter e Teia, depois de câmaras como Vinhais ou Montalegre, chegou a Operação Babel. Subjacente a todas, a mesma realidade. Há demasiadas câmaras, demasiados autarcas, demasiados funcionários, demasiados dirigentes partidários, demasiada gente, em geral, metida no bolso por interesses ligados ao imobiliário, ao urbanismo, à comunicação, à propaganda, ao fornecimento de bens e serviços. Interesses que vão devorando as estruturas locais e regionais dos partidos, com evidente impacto no seu financiamento nacional. Interesses que vão arrasando a contratação pública, as regras elementares de construir bem e com harmonia.



O que esta sucessão de operações significa, algumas delas já com gente condenada em primeira instância e num curto espaço de tempo, é que no Porto, como já escrevi e repetirei sempre que necessário, a justiça está a funcionar. Há uma feliz coincidência entre as dinâmicas da PJ do Porto (que sempre as teve), do Ministério Público e dos juízes de instrução. Com uma nota particular para o juiz Pedro Miguel Vieira, que associa experiência, saber e coragem. Aqui, as leis manhosas, tecidas em revisões de códigos e maiorias parlamentares minadas pelos ditos interesses, não paralisam a justiça. Já é uma alegria muito grande, no plano cívico.

