A nova legislação sobre o tabaco está cheia de boas intenções. Mas muitas das ignominiosas leis fascistas e nazis também foram anunciadas com bons princípios. Há um totalitarismo emergente, em que nos tira liberdades fundamentais com o alegado objetivo de nos defender e à nossa saúde.





Não sou fumador, nem gosto que fumem ao pé de mim em recintos fechados sem circulação de ar, mas esta nova lei ultrapassa todos os níveis aceitáveis, além de significar um atentado de burocratas a milhares de pequenos negócios espalhados por todo o País. E até nos detalhes os burocratas que fazem as leis em Lisboa demonstram um desconhecimento do País real. Por exemplo, com esta lei qualquer fumador no Alentejo, interior do Algarve, nas Beiras, Trás-os-Montes ou Minho teria de deslocar-se dezenas de quilómetros para comprar cigarros.