Uma questão de dignidade

A Segurança Social encerrou, nos últimos 10 anos, mais de mil lares ilegais, este ano já vai em 36. Fez o seu trabalho. Foi ao terreno, verificou que não funcionavam conformes com a lei e encerrou-os. Não quer dizer que alguns não proporcionassem aos utentes o conforto que se exige, mas se não estão legais não podem estar abertos. Até aqui estamos todos de acordo, só que esta é apenas uma face da moeda. Quem recorre a um lar ilegal é porque não tem dinheiro para suportar os custos noutras instalações ou porque não tem oferta. E este é que é o verdadeiro problema que os idosos e os seus familiares enfrentam, o preço e a escassez.



Costuma dizer-se que ‘este País não é para velhos’ – título de um clássico dos irmãos Coen, vencedor de vários Óscares, entre os quais o de Melhor Filme, em 2008. É um facto. Portugal não consegue, ainda, proporcionar aos mais idosos o bem-estar que merecem. Sobrevivem com reformas de miséria, boa parte gasta em medicamentos, enfrentam a solidão, e quando são obrigados a recolher a um lar, porque perdem a mobilidade e outras capacidades, são empurrados para o que existe. Alguns, a quem a família vira as costas ou não têm mais ninguém, ficam nas camas dos hospitais, mesmo depois de receberem alta. Fechar lares ilegais sim, mas mais importante ainda é o Estado criar condições para que os idosos tenham um final de vida digno.

