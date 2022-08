Algum dia será possível à UNITA ganhar eleições? Um poder forjado pela força das armas, por ruturas sanguinárias, sentado numa ideia de monopólio eterno sobre as riquezas naturais angolanas, consentirá, alguma vez, ser destronado pela autoridade democrática do voto!?Os resultados das eleições desta semana autorizam a responder que sim, que essa transição para um regime de cultura democrática, de alternância, ainda que assente na bipolarização partidária emergente, será possível. Todavia, para isso, será indispensável que, nos próximos dias, prevaleça o diálogo, a humildade democrática de vencedores e vencidos, que se rompam tabus e se estabeleçam pactos de regime em setores fundamentais, da separação de poderes e da liberdade de imprensa e expressão até setores fundamentais da economia, que permitam criar emprego e retirar largas faixas do povo angolano da miséria.